أوكرانيا تدفن أصغر ضحايا الغزو الروسي

روسيا تواصل قصف عدة أماكن في أوكرانيا

فيما تواصل القوات الروسية قصف البلدات والمدن الأوكرانية، قام أقارب طفل أوكراني حديث الولادة، قتل بقصف جوي روسي، بدفن جثته، السبت، ليكون بذلك أصغر ضحايا الغزو، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقالت وكالة “نكستا” إنه “تم دفن طفل يبلغ من العمر يومين قتل على يد الغزاة الروس بصاروخ في فيلنيانسك، منطقة زابوريجيا”.

ونشرت الوكالة صورة تظهر أهالي الطفل وهم يجهشون بالبكاء ووالدته منهارة من حزنها على رحيل ابنها.

ووفق تقرير نشرته شبكة “أن بي سي نيوز”، في 23 نوفمبر الحالي، قتل الطفل الرضيع بعدما أصابت صواريخ روسية قسم التوليد بأحد المستشفيات في جنوب البلاد، الثلاثاء الماضي، وتمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ والدة الطفل والطبيب المعالج.

وتشير إحصاءات مكتب المدعي العام الأوكراني إلى مقتل 438 طفلا وإصابة 841 آخرين منذ أن بدأت روسيا الحرب في 24 فبراير، وقد تكون الأرقام الفعلية أعلى من هذا العدد.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا، ألكسندر ستاروخ، عبر تلغرم “قتل طفل. الحزن يملأ قلوبنا”.