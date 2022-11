أوكرانيا تدفن أصغر ضحايا الغزو الروسي

فيما تواصل القوات الروسية قصف البلدات والمدن الأوكرانية، قام أقارب طفل أوكراني حديث الولادة، قتل بقصف جوي روسي، بدفن جثته، السبت، ليكون بذلك أصغر ضحايا الغزو، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقالت وكالة “نكستا” إنه “تم دفن طفل يبلغ من العمر يومين قتل على يد الغزاة الروس بصاروخ في فيلنيانسك، منطقة زابوريجيا”.

A two-day-old baby killed by #Russian invaders with a missile was buried in #Vilniansk, #Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/fnx3vPfDrZ

— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2022