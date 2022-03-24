الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تدمّر سفينة إنزال روسية "كبيرة" (فيديو)

24 - مارس - 2022
A A A
طباعة المقال

أعلنت أوكرانيا تدمير سفينة إنزال روسية كبيرة قرب ميناء بيرديانسك، الخميس، حسب بيان للبحرية الأوكرانية نقلته وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

وقال البيان إن “سفينة الإنزال الكبيرة للمحتلين الروس (أورسك) دمرت قرب ميناء بيرديانسك”، المطل على بحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا.

ورافق البيان المقتضب صور ومقاطع مصورة لحرائق وأعمدة دخان كثيفة في الميناء.

وأبلغ السكان المحليون عن انفجارين قويين صباح الخميس، سمع دويهما في أنحاء المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ 27 فبراير الماضي.

ويمثل ميناء بيرديانسك أهمية استراتيجية كبرى لروسيا، حيث تعتمد عليه لتوصيل المعدات والذخيرة والجنود إلى المناطق الجنوبية من أوكرانيا.

ولم يعلق الجيش الروسي على الواقعة حتى الآن.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي

المزيد من أخبار العالم

الطاقة الدولية: على أوروبا خفض استهلاك الغاز 30% في الشتاء
الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي ينكمش في الربع الأول
جدري القردة
جدري القرود.. تحذير جديد من الصحة العالمية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الرئيس ميشال عون
عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
الرئيس نجيب ميقاتي
أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
الدولار
انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟