أوكرانيا تدين توصيات اللجنة الأولمبية بشأن الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء

أدانت وزارة الرياضة الأوكرانية، الأربعاء، ما قالت إنه تغيير جزئي في موقف اللجنة الأولمبية الدولية للسماح للرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة في المسابقات الدولية باعتبارهم محايدين.

وقالت الوزارة الأوكرانية في بيان إن “وزارة الشباب والرياضة في أوكرانيا تدين التغيير الجزئي لموقف اللجنة الأولمبية الدولية بشأن عدم قبول رياضيي روسيا وروسيا البيضاء.

“لقد دافعنا باستمرار وسنواصل الإصرار على أنه في ظل ظروف العدوان العسكري غير المسبوق من جانب روسيا بدعم من جمهورية روسيا البيضاء ضد أوكرانيا، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الميثاق الأولمبي، لا ينبغي لممثلي الدول المعتدية الوجود في الساحات الرياضية الدولية”.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أمس الثلاثاء إن الأمر سيكون متروكا للاتحادات الرياضية الدولية لتحديد أي من رياضيي روسيا وروسيا البيضاء يمكنهم المشاركة كمحايدين، وهذا يعني أن المشاركة ستكون بدون رايتهم أو نشيدهم الوطني.

ووفقا للإرشادات، لا يمكن للرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء المشاركة في المنافسات الجماعية ويجب أن يكون لديهم سجلا مثبتا باختبارات المنشطات، بينما يتم استبعاد الرياضيين المؤيدين للحرب أو المتعاقدين مع وكالات الأمن الوطنية أو العسكرية في بلادهم.

وتتعلق التوصيات التي قدمها المجلس التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية بعودة الرياضيين للمسابقات الدولية لكن ليس بالتحديد أولمبياد باريس 2024 والتي سيتم اتخاذ قرار منفصل بشأنها في وقت لاحق.

وهددت أوكرانيا وبعض حلفائها بمقاطعة أولمبياد باريس في حال مشاركة هؤلاء الرياضيين حتى كمحايدين.