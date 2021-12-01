أوكرانيا ترد على تصريحات لوكاشينكو عن القرم

ردت أوكرانيا على تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشأن تبعية القرم لروسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في ريغا، يوم الثلاثاء: “أعتقد أنه من غير المجدي تحليل كل ما يولده عقل ألكسندر لوكاشينكو وما ينشر عبر منصاته الإعلامية المختلفة”.

وتابع قائلا: “نحن سنقيم أعماله. وإذا اعترفت بيلاروس بالفعل بالاحتلال الروسي غير الشرعي للقرم، فإن ذلك سيوجه ضربة قوية للعلاقات البيلاروسية – الأوكرانية. ونحن سنتخذ كافة الخطوات اللازمة”.

وكان لوكاشينكو قد صرح في وقت سابق بأن القرم أصبحت جزءا من روسيا من الناحية القانونية وعلى أرض الواقع في أعقاب الاستفتاء الذي جرى هناك في عام 2014، وأنه يعتزم زيارة شبه الجزيرة.

وأعادت روسيا سيطرتها على القرم 2014، وفي 11 مارس من ذلك العام، اتخذ المجلس الأعلى للقرم ومجلس مدينة سيفاستوبل قرارا بإعلان استقلال شبه الجزيرة على خلفية الانقلاب على السلطة في أوكرانيا.

واعتبرت الدول الغربية والأطراف المتحالفة معها منذ البداية عودة القرم إلى الحضن الروسي أمرا غير شرعي يتناقض مع القانون الدولي، وفرضت عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا على خلفية هذه القضية.