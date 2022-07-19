أوكرانيا ترصد مكافأة للإبلاغ عن الأشخاص المتعاونين مع الروس

أعلن حاكم منطقة ميكولايف الواقعة في جنوب أوكرانيا وتتعرض للقصف بشكل مستمر، منح مكافأة بقيمة مئة دولار لكلّ من يساعد في التعرّف على المتعاونين مع الروس.

ودعا الحاكم فيتالي كيم، في بيان على حسابه على تلغرام، إلى تزويد السلطات المحلية بمعلومات حول كلّ من “يكشف للمحتلّين عن أماكن انتشار القوات الأوكرانية” أو يساعد في تحديد إحداثيات أهداف القصف المحتملة.

وكتب في البيان “بعد تحققنا الدقيق وتأكيدنا للمعلومات المقدّمة، ستحصلون على مكافأة بقيمة مئة دولار”.

ولفت كيم إلى أنه ينوي “إغلاق” مدينة ميكولايف لبضعة أيام بهدف تحييد المتعاونيين مع الروس.

وقال لوسيلة “خودوركوفسكي” Khodorkovksy الإعلامية “نريد أن نضع حدًا لذلك. نعمل على إجراءات تتعلق بحظر التجول. لدينا قاعدة بيانات مهمّة. سنُغلق المدينة لبضعة أيام، سنقرع باب الأشخاص السيئين”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت طرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الأجهزة الأمنية والمدعية العامة، متهمًا إياهما بعدم كفاية جهودهما في محاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو.

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليا في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، بينها ستون حالة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.

وأضاف زيلينكسي أن “العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي، والروابط التي أقيمت بين مسؤولين أوكرانيين مكلفين تطبيق القوانين وبين الأجهزة الروسية الخاصة” هو أمر “يثير أسئلة خطرة جدا”، مشددا على أنه “سيتم الرد على كل سؤال من هذه الأسئلة”.