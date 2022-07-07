أوكرانيا ترفع العلم على جزيرة الثعبان وروسيا تعزز مكاسبها في الشرق

رفعت القوات الأوكرانية علمها اليوم الخميس على جزيرة استعادتها في البحر الأسود في علامة رمزية على استمرار تحديها للغزو الروسي على الرغم من استمرار القوات الروسية في التقدم في شرق البلاد واختبار مدى قوة دفاعات أهداف محتملة جديدة.

وردت موسكو سريعا على مراسم رفع العلم فوق سنيك أيلاند (جزيرة الأفعى)، حيث قالت إن إحدى طائراتها الحربية قصفت الجزيرة بعد المراسم بفترة وجيزة وقضت على عدد من العسكريين الأوكرانيين هناك.

وللجزيرة الصغيرة، التي تقع على بعد 140 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب من ميناء أوديسا الأوكراني، أهمية استراتيجية لأنها تستخدم في تأمين الممرات البحرية. وتخلت روسيا عنها في نهاية يونيو حزيران فيما قالت إنه بادرة حسن نية، وهو ما شكل نصرا لأوكرانيا كانت كييف تأمل في أن يساعد على تخفيف حصار موسكو على موانئها.

وأظهرت صور نشرتها وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الخميس ثلاثة جنود أوكرانيين يرفعون العلم ذي اللونين الأزرق والأصفر على رقعة على جزيرة الأفعى بجوار بقايا مبنى مهدم.

وقالت الوزارة على تويتر “المجد للجنود الأوكرانيين”.

وأشار أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إلى هذه المراسم ستتكرر في جميع أنحاء أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وكتب على تيليجرام “علم أوكرانيا مرفوع على جزيرة الأفعى. ينتظرنا نشر العديد من مقاطع الفيديو المماثلة من المدن الأوكرانية التي تخضع حاليا للاحتلال المؤقت”.

وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم إدارة إقليم أوديسا إن ضربة صاروخية روسية ضد الجزيرة تسببت في إلحاق أضرار كبيرة برصيف الميناء.

وأضاف براتشوك أن قذيفتين روسيتين أخرين دمرتا مخزنين للحبوب في الإقليم كانا يحتويان على 35 طنا من الحبوب.

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إن عددا من الجنود الأوكرانيين وصلوا إلى الجزيرة قبل الفجر والتقطوا صورا مع العلم.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف إن “طائرة…شنت على الفور ضربة بصواريخ فائقة الدقة على جزيرة الأفعى أسفرت عن القضاء على عدد من العسكريين الأوكرانيين”.

وأصبحت جزيرة الأفعى رمزا لرفض أوكرانيا الانصياع لإرادة روسيا في وقت مبكر من الحرب بعد أن ردت القوات الأوكرانية المتمركزة هناك ردا لاذعا عندما طلب منها قائد سفينة روسية الاستسلام.

وقف العمليات

في هذه الأثناء، واصلت القوات الروسية في شرق أوكرانيا الضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على الخط بطول الحدود الشمالية لمنطقة دونيتسك، في وضع استعداد لهجوم جديد متوقع عليها.

بعد الاستيلاء على مدينة ليسيتشانسك يوم الأحد وتعزيز سيطرتها الكاملة على منطقة لوجانسك الأوكرانية، لم تخف موسكو عزمها الاستيلاء على أجزاء من منطقة دونيتسك المجاورة التي لم تفرض سيطرتها عليها بعد. ولا تزال كييف تسيطر على بعض المدن الكبيرة.

وكتب حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، الذي اشتكى من قصف روسي مكثف في الأيام الأخيرة، على تطبيق تيليجرام أن الروس قتلوا سبعة مدنيين في المنطقة خلال 24 ساعة ماضية.

ولم يتسن لرويترز التحقق مما كتبه حاكم دونيتسك فيما تقول وزارة الدفاع الروسية إنها لا تستهدف المدنيين وتستخدم أسلحة عالية الدقة للقضاء على التهديدات العسكرية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية تنقل المزيد من الوحدات إلى منطقة لوجانسك لتعزيز سيطرة موسكو هناك.

وقال مسؤولون أوكرانيون أمس الأربعاء، إن القتال مشتعل على الحدود الشمالية بين منطقتي لوجانسك ودونيتسك فيما تحاول القوات الروسية إحراز تقدم جديد.

لكن بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبته في منح القوات المشاركة في عملية السيطرة على لوجانسك قسطا من الراحة، يمكن القول إن الهجوم الكامل لم يحدث بعد.

وقال معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة إن روسيا لم تستول على ما يبدو على أي أراض جديدة منذ استيلائها على ليسيتشانسك يوم الأحد.

وفي تقديره أن “القوات الروسية في وضع وقف العمليات بينما لا تزال تشن هجمات برية محدودة لتهيئة الظروف والأوضاع لعمليات هجومية كبرى”.

بدأ بوتين الغزو في 24 فبراير شباط، واصفا إياه بأنه “عملية عسكرية خاصة” ، لنزع سلاح أوكرانيا، واستئصال شأفة من قال إنهم قوميون خطرون وحماية المتحدثين بالروسية.

وتقول أوكرانيا وحلفاؤها إن روسيا تشن عملية هدفها الاستيلاء على الأراضي بشكل توسعي أشعل أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

بعد الفشل في الاستيلاء على العاصمة كييف في مرحلة مبكر من الحرب، تشن روسيا الآن حربا هدفها اقتطاع منطقة دونباس الأوكرانية التي تضم لوجانسك ودونيتسك.

وتقول روسيا إنها تريد انتزاع السيطرة على المنطقة الشرقية والصناعية الضخمة لصالح الانفصاليين المدعومين من موسكو الذين أعلنوا من جانب واحد قيام جمهوريتين شعبيتين.

وناشدت أوكرانيا الغرب مرارا إرسال المزيد من الأسلحة لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين ودمر المدن.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته المسائية بالفيديو إن قواته أصبح لديها الآن بعض مما تحتاجه.

وأضاف “أخيرا، بدأت المدفعية الغربية العمل بقوة، الأسلحة التي نحصل عليها من شركائنا. دقة هذه الأسلحة ما نحتاجه بالضبط”.