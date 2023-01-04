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أوكرانيا تركز على تسريع عمليات تفتيش السفن في إطار اتفاق الحبوب

منذ 4 دقائق
محصول من الحبوب في أوكرانيا - رويترز

محصول من الحبوب في أوكرانيا - رويترز

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قال مسؤول أوكراني كبير (الأربعاء 4-1-2023) إن جهود بلاده لزيادة الصادرات بموجب اتفاق مع روسيا لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود تركز حاليا على تسريع عمليات تفتيش السفن وليس إضافة المزيد من الموانئ للمبادرة.

وأوكرانيا منتج ومصدر عالمي رئيسي للحبوب ولكن الإنتاج والصادرات تراجعا منذ أن بدأ الغزو الروسي للبلاد في فبراير شباط وبدأ حصار موانئها.

ورُفع الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود في منطقة أوديسا في يوليو تموز بموجب المبادرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين موسكو وكييف. وتتولى فرق مشتركة في البوسفور تفتيش جميع السفن بموجب الاتفاق.

وتتهم كييف روسيا بإجراء عمليات التفتيش ببطء شديد مما يسفر عن تأخر السفن لأسابيع وتقليص إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الأجنبية وهو ما تنفيه روسيا.

وقال المسؤول الأوكراني الكبير “تركز أوكرانيا على تطبيع عمليات التفتيش بدلا من فتح موانئ جديدة”.

وصدرت أوكرانيا نحو سبعة ملايين طن من المنتجات الزراعية في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول وستة ملايين طن في نوفمبر تشرين الثاني ولكن الشحنات تضاءلت بشدة إلى أقل من أربعة ملايين طن في ديسمبر كانون الأول. وتعزو كييف هذا التضاؤل إلى إبطاء عمليات التفتيش.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أمس الثلاثاء إن من غير المتوقع حاليا وصول سفن جديدة إلى أوكرانيا من أجل تحميلها.

وذكرت أن 94 سفينة تنتظر التفتيش في مضيق البوسفور من بينها 69 سفينة فارغة في انتظار تحميلها و25 سفينة محملة بالمنتجات الزراعية بالفعل.

وأضافت الوزارة أن السفن تنتظر أكثر من شهر في المتوسط.

    المصدر :
  • رويترز

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