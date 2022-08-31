أوكرانيا تستخدم حيلة جديدة لتضليل الصواريخ الروسية

تحاول القوات الروسية بكل الطرق بفرض القوة على الاراضي الاوكرانية، في محاولة للسيطرة الكاملة على اراضيها، هذا وقد تكون روسيا متفوقة على أوكرانيا عسكريا ولكن في أحدث علامة على أنها لم تتفوق عليها بعد في ساحة المعركة خدع أسطول من المركبات الخشبية التي تشبه أنظمة الصواريخ الأمريكية المتقدمة هيماريس القوات الروسية، وأجبرتها على إهدار صواريخ كروز طويلة المدى باهظة الثمن على أهداف وهمية، وفقًا لمقابلات مع كبار المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين.

وأوضح تقرير واشنطن بوست أن الأفخاخ الأوكرانية هي عبارة مركبات مصنوعة من الخشب ولكن لا يمكن تمييزها عن أنظمة هيماريس من خلال عدسة الطائرات الروسية بدون طيار، التي تنقل مواقعها إلى المدمرات التي تطلق صواريخ كروز البحرية في البحر الأسود.

وقال المسؤول الأوكراني الكبير، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته إنه بعد بضعة أسابيع في الميدان جذبت الشراك الوهمية ما لا يقل عن 10 صواريخ كاليبر كروز، وهو نجاح أولي أدى بأوكرانيا إلى توسيع إنتاج النسخ المقلدة للاستخدام على نطاق أوسع.

ويعد استخدام المركبات الوهمية لنظام الصواريخ والذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل أحد التكتيكات غير المتكافئة التي اعتمدتها القوات المسلحة الأوكرانية للقتال ضد عدو أكبر وأفضل تجهيزًا.

وفي الأسابيع الأخيرة، فجر عملاء كييف خطوط السكك الحديدية والكهرباء في الأراضي الروسية المحتلة، وفجروا عبوات ناسفة داخل مستودعات أسلحة روسية واغتالوا متعاونين مشتبه بهم.

وقد يكون تدمير المركبات المموهة الأوكرانية مسؤولاً جزئيًا عن تقييمات روسيا المتفائلة بشكل غير عادي بتدمير المدفعية الغربية ولا سيما نظام صاروخ المدفعية عالي الحركة الأمريكي الصنع، أو هيماريس HIMARS، ولاحظ أحد الدبلوماسيين الأميركيين: “لقد زعموا أنهم ضربوا أنظمة هيماريس أكثر من عدد الأنظمة التي أرسلنها إلى أوكرانيا”.

وتؤكد الطرق التي قطعتها أوكرانيا لحماية أنظمة الصواريخ المزودة من الغرب على أهميتها في ساحة المعركة.

ويُعزى الفضل إلى الأنظمة الصاروخية في إعاقة تقدم روسيا في الشرق والجنوب من خلال منح أوكرانيا القدرة على الضرب من مسافة 50 ميلاً، مما أدى إلى تدمير مئات الأهداف الروسية عالية القيمة، بما في ذلك خطوط الإمداد ومخازن الأسلحة والمراكز اللوجستية والدعم والدفاع وفقا لمسؤولين أميركيين.

وفي الشهر الماضي، أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو جنرالاته بإعطاء الأولوية لتدمير أنظمة المدفعية بعيدة المدى بعد أن ضربت خطوط الإمداد الروسية الرئيسية. وكل أسبوع تقريبًا يعلن شويغو ومسؤولو دفاع روس آخرون عن ضربات جديدة ناجحة على أنظمة الصواريخ المزودة من الغرب، بما في ذلك أنظمة هيماريس HIMARS الأمريكية خفيفة الوزن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفى متحدث باسم البنتاغون بشكل قاطع مزاعم روسيا وأعلن أن جميع أنظمة هيماريس المقدمة من الولايات المتحدة تعمل.

وقال تود بريسيلي، القائم بأعمال المتحدث باسم البنتاغون: “نحن على علم بهذه المزاعم الأخيرة للوزير شويغو، وهي كاذبة بشكل واضح ومع ذلك ما يحدث هو أن الأوكرانيين يستخدمون بدقة وفعالية مدمرتين أنظمة الصواريخ الدقيقة”.

ويقول البنتاغون إنه قدم 16نظاما من HIMARS لأوكرانيا منذ بداية الحرب. وقدم حلفاء الولايات المتحدة أنظمة الصواريخ M270 التي لها وظائف مماثلة. ولم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من عدد الأنظمة التي تم تدميرها.

ويقول الخبراء إن العادة الروسية في تزيين الأداء في ساحة المعركة ليست جديدة، لكن الخبراء يقولون إن الأشراك الخداعية لأنظمة هيماريس ربما تكون مسؤولة عن المبالغة الروسية.