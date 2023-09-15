أوكرانيا تستعيد قرية شرقيّة في دونيتسك.. وتُصعّد ضرباتها في البحر الأسود

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة سيطرة قوّاته على قرية أندرييفكا في شرق البلاد، في وقت هاجمت كشفت كييف أمس عن هجوم استهدف سفينتي دورية روسيتين، بعد أن دمّرت في وقت سابق نظامًا متطورًا للدفاع الجوي في غرب شبه جزيرة القرم، في تصعيد لضرباتها لتحدي هيمنة موسكو في منطقة البحر الأسود.

في التفاصيل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير صباحي، أنّ قواتها “استولت خلال العمليات الهجومية على أندرييفكا في منطقة دونيتسك”.

وأضافت أنّ القوات الأوكرانية كبدت نظيرتها الروسية خسائر مادية وبشرية كبيرة، كما حصّنت بعض المناطق.

يأتي ذلك، فيما كشفت أوكرانيا أمس الخميس، أنّها هاجمت سفينتي دورية روسيتين ودمرت نظامًا متطورًا للدفاع الجوي في غرب شبه جزيرة القرم، وذلك غداة إعلان كييف أنها ألحقت أضرارًا جسيمة بغواصة وسفينة إنزال روسيتين تخضعان لإصلاحات في هجوم صاروخي على حوض بناء السفن في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

وقال الجيش الأوكراني، في منشور على تطبيق تيليغرام، إنّه أصاب سفينتي دورية روسيتين في جنوب غرب البحر الأسود، مما ألحق بهما “أضرارًا” في هجوم صباحي.

وقال أندريه يوسوف، المسؤول المخابرات العسكرية، لرويترز: “أصيبت (سيرغي) كوتوف”، وأعاد نشر مقطع مصور غير واضح سبق أن نشره وزير في الحكومة الأوكرانية على الإنترنت وتظهر فيه على ما يبدو طائرات بحرية مسيرة وهي تهاجم سفينة في البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الهجوم على السفينة سيرغي كوتوف في بيان صباحي، لكنها قالت إنها صدت الهجوم الذي شاركت فيه خمس طائرات بحرية مسيرة. ولم تأت على ذكر وقوع أضرار.

ويشير الموقع الجنوبي الغربي للهجوم إلى قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف روسية بعيدة عن سواحلها.

وبينما تباطأ هجوم كييف المضاد في الجنوب والشرق بسبب حقول الألغام والخطوط الدفاعية الروسية، تصاعد القتال في منطقة البحر الأسود حيث تفرض روسيا حصارًا فعليًا على الصادرات الأوكرانية المنقولة بحرًا.

وتهاجم الطائرات المسيرة الروسية بانتظام البنية التحتية للموانئ الأوكرانية على امتداد نهر الدانوب، وهو طريق تصدير بديل حيوي لمنتجة الحبوب الرئيسية. وتستخدم أسطولها في البحر الأسود لإطلاق الصواريخ على أهداف أوكرانية من بعيد.