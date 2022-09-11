أوكرانيا تستعيد 3000 كلم مربع من القوات الروسية

أعلنت أوكرانيا الأحد، بأن قواتها استعادت من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000 كيلومتر مربّع هذا الشهر، في إطار هجوم مضاد يتركّز في شمال شرق البلاد.

وأفاد الجنرال الأوكراني فاليري زالوجني في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه ”منذ مطلع أيلول/سبتمبر، عاد أكثر من 3000 كيلومتر مربع إلى السيطرة الأوكرانية.

وفي محيط خاركيف، بدأنا التقدّم ليس في الجنوب والشرق فحسب، بل أيضا باتّجاه الشمال. نحن على بعد 50 كلم عن الحدود“.

من جانبها، اعتبرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن التقدم الأوكراني في معقل إيزيوم العسكري الروسي الرئيسي أمس، بمثابة مرحلة جديدة مثيرة في الحرب التي استمرت أكثر من ستة أشهر.

يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الدفاع الروسية أمس أنها سحبت قواتها من إيزيوم، بعد ستة أشهر من حصار قواتها للمدينة ثم السيطرة عليها، وقالت في ”بيان الانسحاب“ إنه خطوة مخططة مسبقاً تهدف إلى تعزيز جهودها في الشرق، حيث تعثر جيشها منذ أسابيع.

ورأت الصحيفة أن خسارة إيزيوم – وهو مركز سكك حديدية مهم استراتيجيًا استولت عليه القوات الروسية في الربيع بعد معركة دامية استمرت لأسابيع – يمكن أن يمثل نقطة تحول في الحرب، تتضاءل أمام هزيمة روسيا المهينة حول العاصمة الأوكرانية، كييف، في الأيام الأولى من الغزو.

وقالت الصحيفة إنه بينما احتفل المسؤولون الأوكرانيون بتحول الأحداث، أعرب بعض المدونين العسكريين البارزين الموالين للكرملين عن غضبهم وإحباطهم من التطورات السريعة و“النكسات“ التي ضربت قواتهم.

ونقلت الصحيفة عن تقرير أعده ”معهد دراسات الحرب“ بواشنطن قوله: ”أدى الهجوم الشرقي الأوكراني إلى تطهير القوات الروسية من أكثر من 2500 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة خاركيف حتى أمس الأول، الجمعة“.