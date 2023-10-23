أوكرانيا تسعى للحصول على 18 مليار يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي

أعلن مسؤولون اليوم الاثنين، أن أوكرانيا التي تعتمد على المساعدات الخارجية منذ الغزو الروسي لأراضيها في العام الماضي، تأمل في الحصول على مساعدات بقيمة 18 مليار يورو (19 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل، وهو نفس المبلغ الذي تمضي للحصول عليه في 2023.

وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال عبر تطبيق المراسلة (تيليجرام) إن كييف تلقت 1.5 مليار يورو (1.59 مليار دولار) في الدفعة التاسعة من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف “وصلت ميزانية الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في عام 2023 بالفعل إلى 15 مليار يورو، وهذا أحد أهم العوامل التي تساعد أوكرانيا على أن تكون متماسكة ومستقرة اقتصاديا”.

وتعتمد كييف بشكل كبير على المساعدات المالية الأجنبية بعد انكماش اقتصادها بنحو الثلث في العام الماضي بسبب الحرب مع روسيا. وفر الملايين من الحرب وتعرضت بلدات ومدن للقصف وتعطلت طرق الإمدادات اللوجستية وسلاسل الإمداد وتضرر قطاع الطاقة والبنية التحتية الحيوية بسبب الضربات الجوية.

وقالت وزارة المالية في كييف إنه من المتوقع تقديم شريحتين أخريين من الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة، ليصل إجمالي المبلغ هذا العام إلى 18 مليار يورو.

وقال شميهال إن الحكومة الأوكرانية بدأت العمل مع الاتحاد الأوروبي في برنامج جديد طويل الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو موزعة على أربع سنوات. وأضاف أن الحكومة تأمل في الحصول على 18 مليار يورو من هذا البرنامج في العام المقبل.

وقال وزير المالية سيرجي مارتشنكو لرويترز هذا الشهر إن الشعور “بالإرهاق” لدى المانحين يتزايد مع استمرار الحرب مع روسيا.

وتتوقع الحكومة أن يصل عجز موازنة عام 2024 إلى نحو 42 مليار دولار وتسعى لسد هذا العجز من خلال المساعدات المالية الدولية.