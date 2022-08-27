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أوكرانيا تسمح للبحارة التجاريين بمغادرة البلاد

منذ 5 دقائق
أحد موانئ أوكرانيا

أحد موانئ أوكرانيا

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قال رئيس الوزراء الأوكراني (السبت 27-8-2022) إنه سيتم السماح للبحارة التجاريين بمغادرة أوكرانيا إذا حصلوا على موافقة الهيئة الإدارية العسكرية المحلية في خطوة قد تسهل عملية شحن الحبوب من موانئ البلاد.

وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال إن مجلس الوزراء وافق على القرار السبت. وأضاف أن التغيير سيشمل أعضاء أطقم السفن البحرية والنهرية من الذكور وكذلك الطلاب الذين يحتاجون إلى إجراء تدريب عملي على متن السفن.

ومن المرجح أن يخفف القرار نقصا في البحارة القادرين والمستعدين للعمل في السفن القادمة من أوكرانيا وإليها لتصدير الحبوب عبر ممر تم فتحه بوساطة دولية.

ويتم إلى حد كبير منع الرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما من مغادرة أوكرانيا بموجب حالة الأحكام العرفية المفروضة في الوقت الذي تقاتل فيه البلاد الغزو الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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