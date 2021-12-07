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أوكرانيا تشكر بايدن على دعمها في مباحثاته مع بوتين

7 - ديسمبر - 2021
أوكرانيا تلوم فرنسا والمانيا

أوكرانيا تلوم فرنسا والمانيا

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أعربت الرئاسة الأوكرانية عن امتنان كييف للرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه لأوكرانيا، ودعت روسيا إلى نزع فتيل التوتر “بالطرق الدبلوماسية”.

وقال ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بيان له في أعقاب الاتصال بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء: “نحن ممتنون للرئيس بايدن على الدعم الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.

وأضاف: “نؤيد دعوة الرئيس بايدن للزعيم الروسي للعودة إلى السبل الدبلوماسية وضمان وقف التصعيد في منطقتنا”.

وأكد أن كييف ستواصل التنسيق مع الجانب الأمريكي “لتحقيق النتائج التي تصب في مصلحة أوكرانيا”.

ويأتي ذلك في أعقاب الاتصال بين الرئيسين بوتين وبايدن اللذين بحثا الوضع في أوكرانيا على خلفية التوتر الأخير في دونباس، والاتهامات الواهية الموجهة لروسيا بتحضيرها لغزو أوكرانيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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