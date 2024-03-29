أوكرانيا: تصدير 34 مليون طن من البضائع عبر ممر البحر الأسود

قال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني الجمعة إنه تم تصدير ما يقرب من 34 مليون طن من البضائع عبر ممر النقل الأوكراني في البحر الأسود منذ بدء تشغيله في أغسطس\آب.

ودشنت أوكرانيا الممر بعدما انسحبت روسيا في يوليو\تموز من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وهددت باعتبار جميع السفن أهدافا عسكرية محتملة.

وذكر كوبراكوف على منصة إكس “مرت 1140 سفينة عبر الممر الأوكراني مصدرة 33.8 مليون طن من البضائع إلى 40 دولة حول العالم، من بينها 23.1 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية”.

وأضاف أن كمية البضائع تجاوزت بالفعل تلك المصدرة عبر مبادرة الحبوب السابقة.

وأغلب الصادرات الأوكرانية عبر البحر من الحبوب والزيوت النباتية وخام الحديد والمنتجات المعدنية.