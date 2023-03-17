أوكرانيا تصر على تمديد اتفاق تصدير الحبوب لمدة 120 يوما

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال (الجمعة 17-3-2023) إن بلاده تصر على تمديد اتفاقية تسمح بالتصدير الآمن للحبوب من موانئها على البحر الأسود لمدة 120 يوما.

وأضاف شميهال في اجتماع للحكومة “نصر على أن يكون اتفاق الحبوب مفتوحا ويجري تمديده تلقائيا لمدة 120 يوما. محاولات المعتدي لتقليص فترة التمديد هي تلاعب لمواصلة الابتزاز والتسبب في استفحال أزمة الغذاء العالمية. علينا منع ذلك”.

وينتهي غدا السبت العمل بالاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي كان من أسبابها غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022 وحصار الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود. وكان قد جرى تمديد العمل بالاتفاق في نوفمبر تشرين الثاني.