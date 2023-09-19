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أوكرانيا تصل إلى مخزون الغاز المستهدف للشتاء

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2023 12:14 مساءً
خطوط غاز- أرشيفية

خطوط غاز- أرشيفية

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قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، الثلاثاء، إن البلاد وصلت إلى كمية الغاز التي تستهدف تخزينها للشتاء وهي 14.7 مليار متر مكعب.

وذكرت الوزارة عبر تطبيق تيليجرام “تم تحقيق (مستهدف) موسم التدفئة قبل الموعد المحدد”.

وتستخدم أوكرانيا القليل من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء لكنها تعتمد عليه في التدفئة والصناعة، وهي قطاعات معرضة للخطر إذا دمرت الضربات الروسية البنية التحتية.

ولا تستورد أوكرانيا الغاز مباشرة من روسيا، لكن خطوط الأنابيب الأوكرانية لا تزال تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وبدأت أوكرانيا موسم التدفئة السابق الذي انتهى في أبريل نيسان بمخزونات 14.1 مليار متر مكعب من الغاز.

وتقع مرافق التخزين الأوكرانية بشكل رئيسي في الجزء الغربي من البلاد ويمكنها تخزين حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز.

وقال مسؤولو طاقة أوكرانيون في وقت سابق إن استهلاك الغاز في البلاد انخفض 40 بالمئة تقريبا بسبب الحرب والأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية.

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