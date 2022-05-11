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أوكرانيا تصُد 12 هجومًا روسيًا خلال ساعات!

11 - مايو - 2022
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأربعاء، أن قواتها تمكنت خلال الـ24 ساعة الأخيرة من صد 12 هجوما من الجيش الروسي في إقليمي دونيتسك ولوغانسك.

وأكد بيان الوزارة أن القوات دمرت 12 دبابة و4 أنظمة مدافع و19 مركبة قتالية، كما أن وحدات الدفاع الجوي أصابت 4 طائرات بدون طيار وأسقطت مروحية روسية، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية تشن هجمات صاروخية ومدفعية على مجمع آزوفستال وتواصل تدمير البينة التحتية في محيط المجمع وفي مدينة ماريوبول.

وفي السياق أشار رئيس بلدية سلوفيانسك إلى أن القوات الروسية أطلقت صواريخ على المدينة الواقعة في إقليم دونيتسك دون وقوع إصابات.

من جانب آخر، قال المدعي العام الأوكراني إن 226 طفلا على الأقل قتلوا منذ اندلاع الحرب وأصيب 417 آخرون.

وأشار بيان المدعي العام الأوكراني في بيان إلى أن الأرقام أعلى بكثير لأنها لا تشمل الضحايا في مناطق العمليات.

والثلاثاء، أعلنت أوكرانيا أن قواتها استعادت عددا من القرى من القوات الروسية شمال شرقي خاركيف مواصلة شن هجوم مضاد يمكن أن يكون بداية تحول في قوة الدفع في الحرب ويقوض التقدم الروسي الرئيسي.

    المصدر :
  • رويترز

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