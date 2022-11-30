أوكرانيا تطالب بأنظمة باتريوت لحماية بنيتها التحتية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (الأربعاء 30-11-2022) إن بلاده بحاجة لأنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية أمريكية الصنع لحماية بنيتها التحتية المدنية في ظل ما تتعرض له من هجمات روسية عنيفة، مضيفا أنه سيعمل مع الحكومة الألمانية بهذا الشأن.

وسبق أن حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف أمس الثلاثاء حلف شمال الأطلسي من تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت.

وذكر كوليبا أن بلاده ستصبح في نهاية المطاف عضوا بالحلف، لكنه قال إن هذا لا يعني أنه ليس بالإمكان فعل شيء حاليا في هذا الصدد.

وتابع في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بوخارست إن “المناقشات بشأن طلب أوكرانيا للانضمام للحزب يتعين أن تبدأ”.