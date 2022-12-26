أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من الأمم المتحدة

طالبت أوكرانيا، اليوم الإثنين، باستبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من عشرة أشهر على بدء القوات الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا، وهو مطلب لا فرص له بالنجاح، حيث تتمتع موسكو بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، إن “أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، واستبعادها كليًا من الأمم المتحدة”.

ولا تزال العملية العسكرية الروسية التي بدأتها روسيا في 24 شباط/ فبراير، تشغل العالم، مع ما أثارته من أزمات تصاعدت بين روسيا من جهة وأميركا وأوروبا من جهة أخرى.

ورغم التفاؤل الذي دب بصفوف القوات الأوكرانية بعد تحرير بعض المناطق والمدن، حذرت الحكومة في كييف في 16 ديسمبر، من أن روسيا تخطط لهجوم بري واسع النطاق مطلع العام المقبل 2023.

واتهم الجيش الأوكراني في مطلع شهر ديسمبر روسيا باستخدام صواريخ ذات قدرة نووية برؤوس حربية غير متفجرة، من أجل استنزاف قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية.