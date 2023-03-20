أوكرانيا تطالب بانسحاب روسي كامل لنجاح تطبيق خطة السلام الصينية

طالب مين عام مجلس الأمن الأوكراني، أوليكسي دانيلوف بضرورة الانسحاب الروسي الكامل من الأراضي الأوكرانية، تزامناً مع وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى موسكو لبحث سبل وقف الحرب.

وقال دانيلوف، “صيغة لنجاح تطبيق – خطة السلام – الصينية. البند الأول والأساسي هو استسلام أو انسحاب قوات الاحتلال الروسية من الأراضي الأوكرانية”.

وتحاول الصين أن تلعب دور الوسيط بالنزاع في أوكرانيا.

وفي نهاية فبراير نشرت بكين وثيقة من 12 نقطة تدعو خصوصا موسكو وكييف إلى “وقف الأعمال العدائية” وإجراء محادثات سلام.

لكن خلافا لما تطالب به أوكرانيا والغرب، فإن الخطة لا تذكر انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وتقترح في المقابل رفع العقوبات “الأحادية الجانب” عن روسيا.

بالتالي تنظر كييف بقلق إلى زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، الاثنين، وتخشى بشكل خاص أن تقرر بكين، الحليفة الاستراتيجية لموسكو، في نهاية المطاف تسليم أسلحة إلى روسيا وأن تؤثر بذلك على نتيجة الحرب، بحسب فرانس برس.