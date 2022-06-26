أوكرانيا تطالب مجموعة السبع بفرض مزيد من العقوبات على روسيا

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إنه لا بد لدول مجموعة السبع الرد على الضربات الصاروخية التي وجهتها روسيا لبلاده اليوم الأحد بفرض مزيد من العقوبات على موسكو وتقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة لكييف.

وقال كوليبا على تويتر “كانت هذه الطفلة الأوكرانية البالغة من العمر سبعة أعوام نائمة في سلام في كييف إلى أن دمر صاروخ كروز روسي منزلها. كثيرون آخرون في أنحاء أوكرانيا يتعرضون لهجمات. لا بد أن ترد قمة مجموعة السبع بفرض المزيد من العقوبات على روسيا و(تقديم) المزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا”.

وحذرت الأمم المتحدة من أن حربا طويلة في أوكرانيا، وهي إحدى الدول الرئيسية المصدرة للحبوب في العالم، تهدد بإشعال أزمة جوع عالمية.

وسعيا إلى المزيد من تضييق الخناق على روسيا، أعلنت دول مجموعة السبع حظر واردات الذهب الجديدة من روسيا عندما بدأت قمتها في جبال الألب في بافاريا بألمانية.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قبل اجتماع زعماء مجموعة السبع إن بريطانيا مستعدة لضمان قروض أخرى من البنك الدولي لأوكرانيا قيمتها 525 مليون دولار في وقت لاحق من العام الجاري الأمر الذي يرفع إجمالي الدعم المالي هذا العام إلى 1.5 مليار دولار.

وقال جونسون في بيان أمس السبت “تستطيع أوكرانيا أن تنتصر وسوف تنتصر. لكنهم يحتاجون إلى مساندتنا من أجل أن يفعلوا ذلك. ليس الآن وقت التخلي عن أوكرانيا”.

وسيعقد زعماء حلف شمال الأطلسي قمة في مدريد يومي 29 و30 يونيو حزيران.