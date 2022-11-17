أوكرانيا تطالب واشنطن بضرورة استلام منظومة "باتريوت" الأميركية

جدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اتهام بلاده لروسيا بالمسؤولية الكاملة عن سقوط الصاروخ في بولندا حيث أسفر عن مقتل شخصين.

تصريحات وزير الخارجية الأوكراني جاءت بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي أنطوني بلينكن صباح (الخميس 17-11-2022) في الوقت الذي كانت فيه روسيا تشنّ سلسلة غارات جديدة على أوكرانيا.

وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة: “نتشارك وجهة النظر القائلة إن روسيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الرعب الذي تسببت به عبر إطلاق صواريخ وتداعياتها على أراضي أوكرانيا وبولندا ومولدافيا”.

وأشاد الوزير الأوكراني بـ”المساعدة الحيوية” الأميركية “في مجال الدفاع”. وقال إنه ذكّر بضرورة “تسريع تسليم منظومات دفاعية مضادة للطائرات لأوكرانيا” في مواجهة تصاعد الضربات الصاروخية الروسية.

في هذا الصدد، دعا كوليبا واشنطن إلى تقديم “باتريوت” الأميركية وهي أنظمة صواريخ أرض جوّ تستخدم خصوصا راداراً قوياً جداً. وكتب كوليبا عبر تويتر: “حان الوقت لتزويدنا بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي”.