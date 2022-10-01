أوكرانيا تطبق على معقل ليمان الرئيسي الذي تسيطر عليه روسيا

قال مسؤولون، الجمعة إن القوات الأوكرانية سيطرت على قريتين تقعان على مقربة شديدة من معقل ليمان الذي تحتله روسيا بشرق البلاد، في أوضح مؤشر حتى الآن أن هذا المعقل قد يسقط قريبا.

وتعمل ليمان الواقعة بمنطقة دونيتسك منذ عدة أشهر كمركز لوجستي ونقل يرسخ العمليات الروسية في شمال المنطقة.

وستمثل السيطرة على ليمان أكبر مكسب لكييف منذ استعادته خلال هجوم مضاد خاطف مساحات من منطقة خاركيف هذا الشهر.

وشكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال كلمة مصورة مساء الجمعة القوات على سيطرتها على قرية يامبل الواقعة على بعد نحو 12 كيلومترا جنوب شرقي ليمان.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق اليوم إن قواتها استولت على دروبيشيف الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال غربي ليمان.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول الصراع الروسي الأوكراني شهره الثامن، وسط تراجع للقوات الروسية بشكل واضح خلال الفترة الماضية في بعض مناطق الشرق والجنوب رغم قرار ضم لوغانسك ودونيتسك، وزابوريجيا وخيرسون الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين