أوكرانيا تطرح 3 مراحل لإعادة الإعمار

وذكرت وكالة أنباء ”بلومبيرغ“ الأمريكية أن أوكرانيا طالبت بتمويل عاجل بما يقدر بين 60 و65 مليار دولار هذا العام لتلبية متطلباتها التمويلية، وهي مليارات أكثر مما تعهد حلفاؤها حتى الآن، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب يشمل على الفور ما يسمى بـ“مساعدة الاستقرار المالي الكلي لتمويل ميزانية الطوارئ ومشاريع البنية التحتية اللوجستية“.

وأوضحت الوكالة أن الرقم المطلوب، الذي لا يشمل الإنفاق على الدفاع والأمن، هو جزء من مخطط أكبر لإعادة الإعمار على المدى الطويل في البلاد، الذي يقدر بأكثر من 750 مليار دولار، وتم الكشف عنه في مؤتمر في مدينة لوغانو السويسرية أمس الاثنين.

ووفقاً للوكالة، تتضمن ”خطة الإنعاش“ الأوكرانية ثلاث مراحل تمتد على مدى العقد المقبل، تبدأ بإعادة بناء البنية التحتية الحيوية هذا العام، ثم ترميم المباني والمساكن والممتلكات الأخرى التي دمرت في القتال وتعزيز الخدمات العامة، وأخيراً استخدام الاستثمار لإنشاء اقتصاد أوكراني حديث.

ونقلت الوكالة عن دنيس شميكال، رئيس الوزراء الأوكراني، قوله في المؤتمر: ”بعد انتهاء الحرب مباشرة وتحقيق النصر لأوكرانيا، نحتاج إلى تنفيذ الآلاف من مشاريع إعادة البناء“.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا بحاجة إلى حوالي 5 مليارات دولار شهريًا لتغطية الخدمات الأساسية والحفاظ على اقتصادها قائمًا، حيث يقدر الصندوق أن فجوة الميزانية الأوكرانية لهذا العام تبلغ حوالي 39 مليار دولار.

وقالت الوكالة في تقرير لها: ”من غير الواضح كيف سيتمكن حلفاء أوكرانيا من تغطية هذا المستوى من الإنفاق، خاصة أن عليهم التعامل بشكل متزايد مع ارتفاع التضخم في الداخل والتهديد بقطع روسيا لإمدادات الطاقة“.

وبحسب قول الوكالة، اقترح الاتحاد الأوروبي تقديم مليار يورو الأسبوع الماضي كإغاثة مالية قصيرة الأجل، حيث تواصل ألمانيا دعمها لحزمة أكبر بقيمة 9 مليارات يورو، موضحة أن الأموال ستأتي علاوة على حد ائتمان سابق بقيمة 1.2 مليار يورو مُنح لكييف في وقت سابق من هذا العام.

في سياق متصل، نقلت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية عن شميكال قوله إن خسائر البنية التحتية المباشرة لأوكرانيا بلغت أكثر من 100 مليار دولار، مضيفًا أن أكثر من 1200 مؤسسة تعليمية و200 مستشفى وآلاف الكيلومترات من خطوط أنابيب الغاز وشبكات المياه والكهرباء والطرق والسكك الحديدية قد دمرت أو أُضرت.

ووفقاً للصحيفة، ادعى رئيس الوزراء الأوكراني أنه ستكون هناك ثلاث مراحل للتعافي قد تحتاج معًا إلى أكثر من 750 مليار دولار من الاستثمار، ثلثها سيكون من القطاع الخاص، وبعضها من التعويضات الروسية وتجميد الأصول.

وتابع شميكال: ”ستكون المرحلة الأولى خطة تنفيذ فورية تبدأ بالمساعدة الإنسانية الطارئة، مثل استعادة إمدادات المياه والجسور، وإطار عمل متوسط ​​المدى من 2023 إلى 2025 لإعادة الحياة إلى المجتمعات المدمرة من خلال إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمساكن“.

وأردف المسؤول الأوكراني، وفقاً للصحيفة البريطانية: ”وأخيراً رؤية تحديث طويلة الأجل من 2026 إلى 2032 لاقتصاد رقمي أخضر أوكراني يترك الحقبة السوفيتية في النهاية وراءه، وتعد البلاد لعضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف“.