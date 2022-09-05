أوكرانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي المزيد من الأسلحة والعتاد

حث رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الاتحاد الأوروبي الاثنين، على إمداد كييف بمزيد من الأسلحة والعتاد وعرض في الوقت نفسه المساعدة في تلبية احتياجات دول التكتل من الغاز بهدف تقليل اعتمادها على روسيا.

وقال شميهال للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل: “نحن بحاجة إلى المزيد من الأسلحة المتطورة مثل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والدفاع عن السفن”.

وأضاف أن بلاده تحتاج أيضا إلى طائرات ومزيد من العربات المدرعة في ظل عدم وجود أي مؤشرات على استعداد روسيا لإنهاء الحرب، التي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وبدأت أوكرانيا قبل أسبوع هجوما مضادا طال انتظاره، وهو أكبر هجوم للقوات الأوكرانية منذ طرد القوات الروسية من ضواحي كييف في مارس آذار.

وفي أكبر نصر تزعم كييف تحقيقه في ساحة القتال، قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية استعادة بلدتين في الجنوب وثالثة في الشرق، في الوقت الذي هوت فيه الأسواق الأوروبية بشكل حاد بعد أن واصلت روسيا إغلاقها لخط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا.

واقترح شميهال على الاتحاد الأوروبي أن ترسل أوكرانيا بعضا من شحنات الغاز إلى دول التكتل، بهدف تخفيف أزمة الطاقة التي دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة قياسية.

وأضاف شميهال “يمكننا استبدال الواردات الروسية إلى حد بعيد”.

ومضى قائلا “30 مليار متر مكعب هو كل ما لدينا في مخازن الغاز الخاصة بنا، ويمكننا أن نقدم بعضا من هذه الكمية لشركائنا الأوروبيين من أجل استبدال الإمدادات الروسية في ظل عدم استقرار السوق”.

في غضون ذلك، تعهد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمواصلة دعم التكتل لكييف بغض النظر عن “أي تهديد وأي ابتزاز” روسي.

وأضاف “سنقدم الدعم سياسيا وماليا وإنسانيا وعسكريا على حسب ما يتطلبه الأمر وبقدر ما يلزم”.