أوكرانيا تطلق خطة لتصدير الحبوب بقيمة 150 مليون دولار إلى هذه الدول

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

أعلنت أوكرانيا إطلاق خطة لتصدير حبوب بقيمة 150 مليون دولار إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اجتماع حضره قادة أوروبيون في العاصمة كييف، السبت، إن مبادرة الحبوب من أوكرانيا أثبتت أن الأمن الغذائي العالمي بالنسبة لكييف “ليس مجرد كلمات جوفاء”.

ويقول الكرملين الروسي إن الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال الحرب لا تصل إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف.

وتابع زيلينسكي أن كييف جمعت نحو 150 مليون دولار من أكثر من 20 دولة ومن الاتحاد الأوروبي لتصدير الحبوب لدول مثل إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال واليمن.

وأضاف “نعتزم إرسال 60 سفينة على الأقل من الموانئ الأوكرانية إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف”.

وحضر القمة شخصيا رئيس المجر ورؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا، بينما ألقى رئيسا فرنسا وألمانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية كلمات عبر الفيديو.

وذكر بيان مشترك صدر عقب القمة أنه منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا في 24 فبراير، سجل العالم واردات من المنتجات الزراعية أقل بعشرة ملايين طن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأضاف أن “هذا يعني أن الأمن الغذائي لملايين البشر في أنحاء العالم مهدد بشكل خطير”، وألقى باللوم على الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية في وقت سابق من الصراع.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته عن مساهمة بقيمة 6 ملايين يورو (6.24 مليون دولار) من أجل قيام برنامج الأغذية العالمي بنقل وتوزيع الحبوب الأوكرانية إلى اليمن والسودان.

وقال: “يجب ألا تدفع الدول الأكثر عرضة للخطر ثمن حرب لم ترغب فيها”.