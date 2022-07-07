أوكرانيا تعارض تسليم كندا التوربين لشركة روسية

عارضت أوكرانيا قيام كندا بتسليم شركة جازبروم الروسية التوربينا، معتبرة أن مثل هذه الخطوة ستمثل مخالفة للعقوبات المفروضة على موسكو، بحسب ما كشف مصدر بوزارة الطاقة الأوكرانية الخميس الواقع في 7 تموز.

في التفاصيل، ذكر المصدر لرويترز أن كييف أبدت معارضتها لهذه الخطوة وأن وزير الطاقة الأوكراني ضغط على كندا في حزيران لعدم تسليم التوربين الذي تصنعه شركة سيمنز الألمانية في كندا.

وقال المصدر: “العقوبات تمنع نقل أي معدات متعلقة بالغاز”.

وتابع: “إذا تمت الموافقة، لا سمح الله، على هذا القرار، فإننا سنناشد بلا شك زملاءنا الأوروبيين إعادة تقييم نهجهم. لأنه إذا لم تتبع الدول القرارات التي اتفقت عليها بشأن العقوبات، فعندئذ كيف نتحدث عن التضامن”؟