الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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أوكرانيا تعارض مشاركة الرياضيين الروس بأولمبياد 2024

منذ 7 دقائق
باريس تستضيف أولمبياد 2024

باريس تستضيف أولمبياد 2024

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أبلغ مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الأربعاء رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن بلاده تعارض فكرة مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الصيفية لعام 2024 في باريس.

وتحدث زيلينسكي، الذي أشار إلى أن 184 رياضيا أوكرانيا قتلوا في الحرب مع روسيا، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الذي قال الأسبوع الماضي إن مشاركة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد 2024 لا تزال غير واضحة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تشعر بخيبة أمل إزاء ما وصفه بنية اللجنة الأولمبية الدولية السماح للاعبي روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة كمحايدين.

ونقل مكتب زيلينسكي عنه قوله “لا يمكن للمرء أن يحاول أن يكون محايدا عندما يتم تدمير أسس الحياة السلمية ويتم تجاهل القيم الإنسانية العالمية.

“الرد العادل على مثل هذه الأعمال لا يمكن إلا أن يكون فرض العزلة الكاملة على الدولة الإرهابية على الساحة الدولية. هذا ينطبق بشكل خاص على الأحداث الرياضية الدولية”.

ولم يذكر زيلينسكي أي تفاصيل عن 184 رياضيا أوكرانيا قال إنهم قتلوا في الحرب.

ووافقت اللجنة الأولمبية الأمريكية يوم الاثنين الماضي على استكشاف مدى إمكانية مشاركة رياضيين من روسيا وروسيا البيضاء في الألعاب الأولمبية، لكنها قالت إنه يتعين عليهم القيام بذلك كمنافسين محايدين دون أي استثناءات.

وقال باخ الأسبوع الماضي إنه بينما لا تزال عقوبات اللجنة الأولمبية الدولية ضد روسيا وروسيا البيضاء سارية، فإن “الإجراءات الوقائية” المتمثلة في عدم السماح لرياضيي البلدين بالمنافسة في المسابقات الدولية لحماية نزاهة المنافسات تعد مسألة أخرى.

ولم تعلق اللجنة الأولمبية الدولية أو تفرض عقوبات على اللجنتين الأولمبيتين لروسيا وروسيا البيضاء.

    المصدر :
  • رويترز

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