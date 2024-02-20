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أوكرانيا تعتزم توسيع تحالف "الطائرات المسيرة" ليشمل 20 دولة جديدة

منذ 44 دقيقة
طائرات مسيرة

طائرات مسيرة

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تسعى أوكرانيا إلى توسيع “تحالف الطائرات المسيرة” العسكري مع الحلفاء ليشمل 20 دولة جديدة على الأقل للمساعدة في توريد طائرات مسيرة، والتعاون في مجال التكنولوجيا، ودعم جيشها مع دخول الحرب مع روسيا عامها الثالث.

وقالت نائبة وزير الدفاع كاترينا تشيرنوهورينكو إن ثماني دول انضمت حتى الآن إلى التحالف، وهو مبادرة أطلقتها أوكرانيا ولاتفيا وبريطانيا في البداية.

وتعمل كييف على تأمين المزيد من المشتريات والمكونات الإضافية وتحقيق تعاون أوثق في مجال الحلول التكنولوجية لتكون قادرة على مواكبة تكتيكات الحرب المتغيرة.

وقالت تشيرنوهورينكو في إفادة صحفية “نعتقد أن ثماني دول هي مجرد البداية. نريد انضمام دول أخرى. هدفنا هو انضمام 20 دولة على الأقل إلى المبادرة”.

وأكدت المسؤولة مجددا أن أوكرانيا تستهدف الحصول هذا العام على مليون طائرة مسيرة من طراز “إف.بي.في”.

وأصبحت الطائرات المسيرة جزءا حاسما في تكتيكات المراقبة وقصف الأهداف لكل من طرفي الحرب بفضل تكلفتها المنخفضة نسبيا.

    المصدر :
  • رويترز

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