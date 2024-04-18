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أوكرانيا: تعرّض 4 منصات إطلاق صواريخ روسية لأضرار بالغة في القرم

منذ 3 دقائق
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ذكرت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الخميس إن هجوماً أوكرانياً على مطار عسكري في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا ألحق أضرارا بالغة بأربع منصات إطلاق صواريخ وثلاث محطات رادار ومعدات أخرى.

وقالت الوكالة على تطبيق تيليجرام إن أربع منصات إطلاق صواريخ أرض-جو من منظومة إس-400 ونقطة مراقبة للدفاع الجوي متمركزة في قاعدة جوية في جانكوي كانت من بين المعدات “التي دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة”.

وأضافت أنه يجرى الآن إحصاء عدد الطائرات التي تضررت أو دُمرت جراء الهجوم.

وأفادت عدة قنوات على تطبيق تيليجرام بوقوع انفجارات قوية في جانكوي أمس الأربعاء. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير.

ولم يصدر تعليق رسمي من روسيا.

ولم تقدم وكالة المخابرات الأوكرانية أي معلومات بشأن الوسائل التي اُستخدمت في الهجوم الذي وصفته بأنه “ناجح”. ووجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق الشكر إلى العسكريين الذين شاركوا في العملية “على دقتهم”.

وكثفت القوات الروسية في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا من شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو منذ عام 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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