أوكرانيا تعلن إسقاط 11 مسيرة روسية

أسقطت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة 2 شباط/فبراير الجاري، إحدى عشرة طائرة روسية مسيرة، وفق وكالة رويترز.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية أسقطت 11 من أصل 24 طائرة مسيرة روسية استهدفت البنية التحتية الحيوية في جنوب شرق البلاد.

وقالت شركة يوكرينرجو المشغلة للشبكة الوطنية للكهرباء إنه بعد هجوم الطائرات المسيرة الذي وقع خلال الليل، انقطع التيار في مدينة كريفي ريه بمنطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد.

وفي سياق متصل، كشف محققون روس يوم أمس الخميس أن لديهم أدلة تثبت أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إل-76 الأسبوع الماضي باثنين من صواريخ باتريوت أرض جو أمريكية الصنع. وفق وكالة رويترز.

واتهمت روسيا أوكرانيا عدة مرات بإسقاط الطائرة إليوشن إيل-76 في 24 يناير كانون الثاني، وتقول إن ذلك أسفر عن مقتل 74 شخصا كانوا على متنها من بينهم 65 أسيرا أوكرانيا كانوا في طريقهم لمبادلتهم بأسرى حرب روس.

ونشر المحققون لقطات لأشلاء قالوا إنها تثبت أن من كانوا على متن الطائرة جنود أوكرانيون.

ولم تؤكد كييف ولم تنف إسقاط الطائرة لكنها شككت في تفاصيل رواية موسكو ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.