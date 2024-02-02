الجمعة 21 رجب 1445 ﻫ - 2 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تعلن إسقاط 11 مسيرة روسية

منذ 12 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أسقطت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة 2 شباط/فبراير الجاري، إحدى عشرة طائرة روسية مسيرة، وفق وكالة رويترز.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية أسقطت 11 من أصل 24 طائرة مسيرة روسية استهدفت البنية التحتية الحيوية في جنوب شرق البلاد.

وقالت شركة يوكرينرجو المشغلة للشبكة الوطنية للكهرباء إنه بعد هجوم الطائرات المسيرة الذي وقع خلال الليل، انقطع التيار في مدينة كريفي ريه بمنطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد.

وفي سياق متصل، كشف محققون روس يوم أمس الخميس أن لديهم أدلة تثبت أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إل-76 الأسبوع الماضي باثنين من صواريخ باتريوت أرض جو أمريكية الصنع. وفق وكالة رويترز.

واتهمت روسيا أوكرانيا عدة مرات بإسقاط الطائرة إليوشن إيل-76 في 24 يناير كانون الثاني، وتقول إن ذلك أسفر عن مقتل 74 شخصا كانوا على متنها من بينهم 65 أسيرا أوكرانيا كانوا في طريقهم لمبادلتهم بأسرى حرب روس.

ونشر المحققون لقطات لأشلاء قالوا إنها تثبت أن من كانوا على متن الطائرة جنود أوكرانيون.

ولم تؤكد كييف ولم تنف إسقاط الطائرة لكنها شككت في تفاصيل رواية موسكو ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

هجوم صاروخي على دمشق- أرشيفية
الجيش السوري يقول أن إسرائيل استهدفت جنوب دمشق
لإقناعه بفتح قناة محافظة في "إسرائيل".. نتنياهو يلاحق صهر ترامب
مطار نوي باي الدولي
بسبب تفاقم تلوث الهواء.. توقف الرحلات الجوية في هانوي

الأكثر قراءة

الشتاء
الثلوج على الـ700 متر.. تحضّروا لموجات الصقيع!
زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق
فيديو صادم.. زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق!
عناصر من جماعة الحوثي
كابلات الإنترنت والاتصالات بالبحر الأحمر في خطر كبير.. هل يفعلها الحوثيون حقاً!؟