الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
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أوكرانيا تعلن إسقاط 18 مسيرة و17 صاروخ كروز في هجمات روسية

منذ 7 دقائق
من حرب أوكرانيا

من حرب أوكرانيا

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قالت أوكرانيا، الاثنين، إنها أسقطت 18 طائرة مسيرة و17 صاروخ كروز في هجوم شنته روسيا على أراضيها خلال الليل.

وذكرت القوات الجوية في منشور على تطبيق تيليجرام أن روسيا أطلقت 24 طائرة مسيرة على منطقتي أوديسا وميكولايف بجنوب أوكرانيا خلال الليل.

وأضافت أنه تم تدمير جميع الصواريخ السبعة عشر فوق مناطق دنيبروبتروفسك وبولتافا وخميلنيتسكي.

السيطرة على قرية كليشتشفكا

قال الجنرال ألكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية، الأحد، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قرية كليشتشفكا في الشرق على الطرف الجنوبي من باخموت والتي أعلنت القوات الروسية السيطرة عليها في يناير كانون الثاني.

وأضاف سيرسكي في منشور عبر تيليجرام “تم تطهير كليشتشفكا من الروس وتحريرها”.

    المصدر :
  • رويترز

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