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أوكرانيا تعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة شاركت في هجوم روسي ليلاً

منذ ساعة واحدة
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

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قال الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024، إن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات الأربع المسيرة التي استخدمت في هجوم روسي على المناطق الوسطى الليلة الماضية.

وتم تدمير الطائرات المسيرة من طراز شاهد فوق مناطق كيروفوهراد وتشيركاسي وخميلنيتسكي وجيتومير. وقال حاكم منطقة كيروفوهراد عبر تطبيق تيليجرام إن الهجوم تسبب في نشوب حريق في المنطقة وتم إخماده.

وبشكل منفصل، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك صباح اليوم الأربعاء عبر تيليجرام إن هجوما صاروخيا روسيا وقع أمس الثلاثاء أسفر عن تدمير أربع منشآت تعليمية وتسعة مباني سكنية في دنيبرو، وإصابة 18 شخصا.

وكثفت روسيا في الآونة الأخيرة هجماتها على أوكرانيا مستهدفة البنية التحتية لشبكة الكهرباء لإحداث أضرار كبيرة بنظام الطاقة في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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