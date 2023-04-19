أوكرانيا تعلن استلام أنظمة باتريوت للدفاع الجوي

أكد وزير الدفاع الأوكراني (الأربعاء 19-4-2023) أن كييف تسلمت أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وقال إن هذا من شأنه أن يجعل الأجواء الأوكرانية أكثر أمانا.

وكتب الوزير أوليكسي ريزنيكوف على تويتر “تتقن قوات الدفاع الجوي لدينا استخدامها (الأنظمة) بأسرع ما يمكن. والتزم شركاؤنا بوعودهم”. ولم يحدد هؤلاء الشركاء، لكنه قدم في تغريدته الشكر لوزير الدفاع الألماني.

المعارك في باخموت

في سياق متصل، اندلع القتال في باخموت وما حولها في منطقة دونيتسك منذ شهور، وصمدت القوات الأوكرانية على الرغم من دأب روسيا على القول إنها سيطرت على المدينة.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي اليوم الثلاثاء “العدو يكثف حاليا نشاط المدفعية الثقيلة ويزيد عدد الضربات الجوية محولا المدينة إلى أنقاض”.

وقد تمنح السيطرة على باخموت روسيا نقطة انطلاق للتقدم صوب مدينتين كبيرتين لطالما رغبت في الاستيلاء عليهما في منطقة دونيتسك وهما كراماتورسك وسلوفيانسك.

وقال قائد مجموعة فاغنر الخاصة، التي قادت محاولة روسيا للسيطرة على باخموت، هذا الشهر إن مقاتليها سيطروا على أكثر من 80 بالمئة من المدينة. ونفى الجيش الأوكراني ذلك.