الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تعلن اعتقال جاسوس لصالح روسيا في الجنوب

منذ 15 دقيقة
أرشيفية لعملية اعتقال جاسوس روسي في أوكرانيا

أرشيفية لعملية اعتقال جاسوس روسي في أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت المخابرات الأوكرانية اعتقال “جاسوس يعمل لصالح القوات الروسية والانفصاليين في مدينة زاباروجيا جنوبي البلاد.

وذكرت خدمة أمن أوكرانيا، وهي إحدى أجهزة الاستخبارات في البلاد، أن “الجاسوس” قدم للروس معلومات عن مواقع القوات الأوكرانية، وفق ما أفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وأضافت أنه من سكان مدينة أوديسا الجنوبية المطلة على البحر الأسود، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله في مدينة زاباروجيا المجاورة، بينما كان يحاول السفر إلى جمهورية دونيتسك الانفصالية في الشرق.

وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، فإن “الجاسوس” تواصل مع قيادة جمهورية دونيتسك الانفصالية، ونظم حملة تبرعات لجيشها.

وفي وقت لاحق، كان من المفترض أن يسافر إلى أراضي تلك الجمهورية من أجل أداء القسم هناك.

وقال الجهاز الأمني إنه كانت بحوزة “الجاسوس” معلومات عن حشود القوات الأوكرانية وتحركاتها في منطقة أوديسا، مشيرة إلى أنه حصل عليها عن طريق اتصالاته مع الحكومة المحلية هناك.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 الماضي، أعلنت كييف كشف عدد كبير من الجواسيس، من بينهم مسؤولون كبار.

وكان أبرزهم دينيس كيريف عضو الوفد الأوكراني الذي حضر الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا في الأسابيع الأولى للحرب في بيلاروسيا، وقتل خلال عملية اعتقاله بتهمة “الخيانة العظمى”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

الصين تسجل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا
واشنطن: النفط قد يرتفع 40% إذا لم يتم فرض سقف لسعر الخام الروسي
قيد التقييم.. الموافقة على "نظام البديل" لبعض فرق الجيش العراقي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوى الامن الداخلي
مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
فضل شاكر
فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم