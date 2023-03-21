أوكرانيا تعلن التصدي لمحاولات روسية للتقدم نحو وسط باخموت

قال جنرال أوكراني بارز اليوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية تصد محاولات روسية للتقدم نحو مركز مدينة باخموت الصغيرة في شرق البلاد.

وأصبحت المعركة المستمرة منذ أشهر للسيطرة على باخموت واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ ما يقارب 13 شهرا.

وكتب أولكساندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام للمراسلات “تحاول مجموعات هجومية تابعة للعدو التقدم من الأطراف إلى مركز المدينة، لكن قواتنا الدفاعية تعمل وتدمرهم”.

وقال إن القتال محتدم بطول خط المواجهة الشرقي.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الموقف في باخموت.

وجعلت روسيا من الاستيلاء على باخموت أولوية في استراتيجيتها للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية. ومن شأن استيلاء القوات الروسية على باخموت أن يكون أول مكسب كبير تحققه موسكو في الاستيلاء على الأراضي منذ الصيف الماضي.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن أحدا لم يكن يصدق أن تصمد باخموت تحت وطأة هجمات كثيفة لوقت طويل.

ووجهت ماليار الشكر لقادة الدفاع عن باخموت وآلاف الجنود على شجاعتهم.

وأضافت ماليار “…الدفاع عن باخموت مستمر والاحتمالات لم تنفد بعد”.