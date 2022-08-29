أوكرانيا تعلن بدء هجوم مضاد طال انتظاره في الجنوب

قالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، الاثنين، إن أوكرانيا بدأت هجوما مضادا طال انتظاره في جنوب البلاد.

ونقل تلفزيون سوسبيلن الأوكراني عن ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية قولها “بدأنا اليوم عمليات هجومية في اتجاهات مختلفة، بما في ذلك منطقة خيرسون”.

وأكدت المتحدثة هذا النبأ بعد دقائق في إفادة صحفية.

وتخطط أوكرانيا منذ فترة لشن الهجوم المضاد في مناطقها الجنوبية التي تحتلها روسيا منذ شهرين.

وقالت هومينيوك إن قصف ممرات الإمداد والتموين الروسية في الجنوب في الآونة الأخيرة “أضعف العدو بلا شك”، مضيفة أن أكثر من عشرة مستودعات للذخيرة الروسية تعرضت لضربات خلال الأسبوع الماضي.

غير أن هومينيوك امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الهجوم الجديد.

وقالت “أي عملية عسكرية تحتاج إلى الصمت”، مضيفة أن القوات الروسية في الجنوب “أقوى بصورة ما” إذ جرى حشدها على مدى زمني طويل.