أوكرانيا تعلن حصاد 11.8 مليون طن من الحبوب حتى الآن

قال الاتحاد الأوكراني لتجار الحبوب اليوم الخميس إن المزارعين حصدوا 11.8 مليون طن من الحبوب في 2022 حتى الآن.

وأضاف الاتحاد في بيان أن تلك الكميات تضمنت ثمانية ملايين طن من القمح و3.5 مليون طن من الشعير.

وكانت أوكرانيا، وهي من الدول الكبرى المنتجة والمصدرة للحبوب في العالم، قد حصدت كمية قياسية من الحبوب بلغت 86 مليون طن في 2021. وتضمن ذلك 42.1 مليون طن من الذرة و32.2 مليون طن من القمح.

وقالت الحكومة إن حصاد هذا العام قد يتراجع بنحو 50 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية.

وقلص المزارعون المساحات التي يزرعونها بنحو 25 بالمئة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعمليات القتالية في بعض المناطق.

ونتيجة لذلك، قد يتراجع إنتاج الحبوب بينما يُتوقع أن تسجل الصادرات 30 مليون طن فقط في موسم 2023/2022 الذي يبدأ من يوليو تموز ويستمر حتى يونيو حزيران.

ووقعت روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة العالقة في البحر الأسود وافتتحت تركيا اليوم الأربعاء مركزا لتنسيق استئناف الشحنات.

وبموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، يمكن من الناحية النظرية أن تغادر الشحنات الأولى من الحبوب الأوكرانية موانئ البحر الأسود في غضون أيام.