أوكرانيا تعلن حصيلة أولية لعدد الأطفال القتلى منذ بدء الحرب

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا المتواصل ما يقارب من خمسة أشهر في مقتل 347 طفلا وإصابة المئات.

وفي منشور على “تلغرام”، الأحد، قال مكتب المدعي العام الأوكراني إن حوالي 347 طفلاً قتلوا وأصيب 648 أخرين منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ونقل موقع “نيو فويس أوف أوكرين”، عن مكتب المدعي العام الأوكراني قوله إن تلك الأرقام “ليست نهائية”، مرجحا “ارتفاع أعداد الضحايا”.

هجوم أوكراني “مضاد”

ميدانيا، واصل الجيش الروسي، الأحد، قصفه المتواصل لمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث يخطط، بعد أربعة أشهر ونصف شهر من بدء الحرب، “لشن عمليات جديدة” وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون.

وانتشل المسعفون 15 جثة في أعقاب ضربة صاروخية روسية، على مبنى سكني في بلدة تشاسيف يار بمنطقة شرق أوكرانيا، السبت، حسب “فرانس برس”.

وتعد منطقة دونيتسك ذات الأغلبية الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا هدفا ذا أولوية لموسكو التي أعلنت أنها سيطرت على منطقة لوغانسك، بعد انسحاب القوات الأوكرانية من مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك مؤخرا.

وحسب حاكم دونيتسك، بافلو كيريلنكو، فقد قُتل 591 مدنياً وأصيب 1548 آخرون في المقاطعة، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير وحتى الآن.

ورغم تأمين روسيا السيطرة على منطقة لوغانسك، يواجه الروس الآن “هجوما مضادا مستمرا من قبل الجيش الأوكراني في الجنوب”.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، إن “الجهود الروسية الرئيسية في جبهة خاركيف تركز على منع تقدم القوات الأوكرانية”.

وأضافت في منشور عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن “القوات الروسية استخدمت أنواعا مختلفة من المدفعية لاستهداف مناطق عدة ومنها خاركيف (…) وأطلقت روسيا صاروخ إسكندر على المدينة

وتابعت “على جبهة سلوفيانسك، أطلقت قوات الاحتلال الروسية النار على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، وشنت هجوما فاشلا بالقرب من دولينا، قبل أن تنسحب لاحقا”.