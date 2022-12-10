أوكرانيا تعلن حصيلة قتلى الجيش الروسي منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 93 ألفا و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 2940 دبابة و5 آلاف و917 من المركبات المدرعة و1927 من النظم المدفعية و397 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و211 من أنظمة الدفاع الجوي و281 طائرة و264 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1603 طائرات بدون طيار و4 آلاف و535 من المركبات وخزانات وقود”.

تصعيد جديد للحرب

وكشفت صحيفة “التايمز” البريطانية عن بوادر تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد أنباء عن منح وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” كييف الضوء الأخضر لشن ضربات بطائرات دون طيار داخل الأراضي الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع قوله إن البنتاغون أعطى “تأييدًا ضمنيًا” للهجمات الأوكرانية البعيدة المدى على أهداف داخل روسيا، وذلك رداً على سلسلة الهجمات التي تشنها موسكو على البنية التحتية الحيوية لدى كييف منذ أكثر من شهرين.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه “منذ بدء الهجمات اليومية على المدنيين الأوكرانيين في أكتوبر الماضي، راجع البنتاغون تقييمه لتهديدات الحرب، بما في ذلك مراجعة شحنات الأسلحة التي ترسلها واشنطن إلى كييف وما إذا كانت ستؤدي إلى مواجهة عسكرية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.