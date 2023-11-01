أوكرانيا تعلن عن أوسع هجوم روسي منذ مطلع العام

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أكبر عدد في هجوم واحد منذ بداية العام.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي “خلال الساعات الـ24 الماضية قصف العدو 118 بلدة في 10 مناطق”.

وأضاف “هذا هو أكبر عدد من المدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية العام”.

علاوة على ذلك، فإن الهجوم الروسي على مصفاة النفط في كريمنتشوك (وسط) الذي لم يوقع ضحايا، تطلب إرسال أكثر من 100 عنصر إطفاء لمكافحة الحريق الذي أعقب ذلك لساعات، بحسب كليمينكو.

وقال مسؤولون إن مصفاة كريمنشوك لتكرير النفط في وسط أوكرانيا تعرضت لهجوم خلال الليل بطائرات مسيرة روسية مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، بينما تسبب حطام الطائرات المسيرة التي أُسقطت في أضرار بخطوط كهرباء السكك الحديدية في منطقة مجاورة.

وتخشى أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون من أن تكثف روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في البلاد قبل حلول الشتاء كما حصل العام الماضي.

وأفاد مسؤولون محليون بأن القصف الذي وقع ليلا أسفر عن مقتل شخص في منطقة خاركيف (شمال شرق) وآخر في منطقة خيرسون (جنوب).

كما أدى هجوم بمسيّرة روسية إلى مقتل شخص وإصابة 4 في نيكوبول جنوب البلاد، في حين قتل شخص يقطن منطقة زاباروجيا في هجوم آخر.

وبالمقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني الأربعاء أنه أسقط 18 من المسيرات الروسية الـ20 التي أطلقت ليلا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقتي بريانسك وكورسك المتاخمين لأوكرانيا.