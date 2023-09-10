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أوكرانيا تعلن عن مكاسب جديدة مع استمرار هجومها المضاد

منذ 46 دقيقة
عناصر من الجيش الأوكراني

عناصر من الجيش الأوكراني

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قال مسؤولون، الأحد، إن القوات المسلحة الأوكرانية حققت مكاسب في أنحاء مختلفة من منطقة دونيتسك شرق البلاد التي أصبحت نقطة محورية للغزو الروسي المستمر منذ 18 شهرا كما أحرزت تقدما أيضا في الجنوب.

وقال فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية المحلية إن القوات الأوكرانية قرب مدينة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة استغلت تركيز القوات الروسية على قطاع واحد وتقدمت وسيطرت على جزء من قرية أوبيتني جنوبي المدينة.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني “في رأيي هذا أمر مهم جدا… لكي أكون صريحا، العدو أغفل هذا الاتجاه الجنوبي قليلا”.

ووصف باراباش التقدم بأنه “عملية هجوم خاطف” مشيرا إلى أن القتال يدور في المكان.

تتعرض أفدييفكا، التي يوجد بها مصنع كبير لفحم الكوك، منذ شهور لهجوم روسي لا هوادة فيه.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تحقيق نجاحات قرب باخموت التي كانت مسرحا لمعارك شرسة استمرت قرابة عام قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية في مايو أيار.

وقالت هيئة الأركان العامة في تقريرها مساء اليوم إن “نجاحا جزئيا نتيجة للعمليات الهجومية” تم إحرازه بالقرب من كليشتشييفكا، وهي قرية تقع على مرتفعات جنوبي باخموت تعتبر ضرورية لاستعادة المدينة.

وأشار التقرير كذلك إلى تحقيق قدر من النجاح بالقرب من روبوتين، وهي منطقة سكنية سيطرت عليها أواخر الشهر الماضي، خلال تقدمها جنوبا عبر المناطق التي تسيطر عليها روسيا حتى بحر آزوف.

    المصدر :
  • رويترز

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