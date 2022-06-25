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أوكرانيا تعلن عن هجوم صاروخي من بلاروسيا على تشيرنيهيف

منذ 10 دقائق
حجم الدمار في "تشيرنيهيف"

حجم الدمار في "تشيرنيهيف" (رويترز)

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أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أن صواريخ أُطلقت من بلاروسيا، الحليف الدبلوماسي لموسكو، باتجاه منطقة تشيرنيهيف الحدودية في أوكرانيا في شمال شرق كييف.

وقالت قيادة منطقة الشمال في القوات الأوكرانية “نحو الساعة الخامسة صباحًا (02,00 ت غ)، تعرّضت منطقة تشيرنيهيف لقصف صاروخي مكثّف. عشرون صاروخًا استهدفت قرية ديسنا وأُطلقت من أراضي بيلاروس (وأيضًا) من الجوّ”.

وأشار المصدر على عدم سقوط ضحايا حتى الآن.

وفي أول رد فعل أوكراني على القصف، اتهمت كييف موسكو بأنها تريد “جرّ” مينسك إلى الحرب في أوكرانيا.

وأكدت القيادة العامة للاستخبارات الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع، أن “الضربة اليوم مرتبطة بشكل مباشر بالجهود التي يبذلها الكرملين لجرّ بيلاروس إلى الحرب في أوكرانيا كطرف مشارك في النزاع”.

وفي الشرق الأوكراني، أعلنت روسيا أنها قتلت “ما يصل إلى 80” مقاتلًا بولنديًا في قصف استهدف الشرق، حيث تستعرّ المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه قُتل “ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين ودُمرت 20 مركبة قتالية مصفّحة وثمانية قاذفات صواريخ متعددة غراد في ضربات عالية الدقة على مصنع زينك ميغاتيكس في كونستانتينوفكا” في منطقة دونيتسك.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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