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رسميا.. أوكرانيا تغلق 4 موانئ استولت عليها روسيا

2 - مايو - 2022
آخر تحديث: 2 - مايو - 2022 1:41 مساءً
موانئ أوكرانية قبالة بحر آزوف

موانئ أوكرانية قبالة بحر آزوف

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فيما تواصل القوات الروسية تقدمها شرق أوكرانيا، أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين إن أوكرانيا أغلقت رسميا أربعة موانئ على البحر الأسود وبحر أزوف استولت عليها القوات الروسية.

وذكرت الوزارة في بيان أن موانئ ماريوبول وبرديانسك وسكادوفسك المطلة على بحر أزوف وميناء خيرسون المطل على البحر الأسود أُغلقت “لحين استعادة السيطرة عليها”.

وعلقت جميع الموانئ البحرية الأوكرانية أنشطتها نتيجة للغزو الروسي في أواخر فبراير شباط. واستولت القوات الروسية على بعض الموانئ وأغلقت البعض الآخر.

أزمة غذاء عالمية

تزامنا، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن أوكرانيا قد تفقد عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب سيطرة روسيا على الملاحة في البحر الأسود، مما قد يؤدي إلى أزمة غذاء تؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وقال زيلينسكي لبرنامج (60 دقيقة) الإخباري الأسترالي: “روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، إنها تسيطر على البحر الأسود. روسيا تريد أن توقف اقتصاد بلادنا بالكامل”.

    المصدر :
  • رويترز

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