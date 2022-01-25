أوكرانيا تفكك جماعة "إجرامية" مدعومة من موسكو

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها فككت جماعة إجرامية تنشط تحت إمرة موسكو، وكانت تحضّر لهجمات مسلّحة لـ“زعزعة استقرار“ البلاد.

وقال جهاز الأمن الأوكراني في بيان، إن ”قادة الجماعة كانوا يحضّرون لسلسة هجمات مسلّحة على بنى تحتية“، مؤكّدًا أن الجماعة ”منسّقة“ من جانب ”أجهزة روسية خاصة“، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وتعهدت الرئاسة الأوكرانية، الأحد الماضي، بـ“مواصلة تفكيك“ الجماعات الموالية لروسيا، ردا على الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في أوكرانيا.

وقال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية: ”ستواصل دولتنا سياستها تفكيك كلّ هيكل أوليغارشي وسياسي يُمكن أن يعمل على زعزعة استقرار أوكرانيا، أو يتواطأ مع المحتلّين الروس“.

واعتبر المسؤول أن اسم النائب السابق يفغيني موراييف، الذي أشارت إليه لندن كزعيم محتمل تريد موسكو تنصيبه في كييف، ”لا يثير مفاجأة“.

ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، وصل التوتر بين موسكو والغرب إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، وهناك مخاوف فعلية من اندلاع صراع واسع النطاق في أوروبا الشرقية.

وتنفي موسكو الاتهامات الموجّهة إليها، فيما يطالب أعضاء حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ بتعزيزات.

وفشلت عدة جولات من المحادثات بين روسيا والدول الغربية في تهدئة التوترات.

وتطالب روسيا بالتزامات خطّية بعدم ضمّ أوكرانيا وجورجيا لحلف شمال الأطلسي، وبسحب قوات وأسلحة الحلف من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إليه بعد العام 1997، ولا سيما من رومانيا وبلغاريا. وهي مطالب لا يقبل بها الغرب.

ويصرّ الحلف من جهته على أنه لن يتفاوض بشأن ”مبادئه الأساسية“ بما فيها الدفاع عن جميع دوله والسماح للحلفاء باختيار طريقهم الخاص.