أوكرانيا تقاوم الدب الروسي.. و"فاغنر" تفشل في التقدم إلى باخموت

لاتزال الحرب الروسية الاوكرانية تتصدر الاخبار العالمية مع اقتراب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على إتمام عامها الأول، فيما تستمر العمليات الميدانية، الأربعاء.

ويحاول الجيش الروسي بسط السيطرة الكاملة على عدة مناطق أوكرانية، فيما تقاوم قوات كييف الدب الروسي، مستعينة بالدعم المادي والعسكري من الغرب.

وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد مراسل “العربية” بأن القوات الأوكرانية قصفت المناطق المدنية في مقاطعة دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضيه بـ123 قذيفه وصاروخ، وأسفر القصف عن مقتل شخص وإصابة عدد من المواطنيين، إضافة إلى هدم للبنى التحتية وبعض المنازل في المدن والبلدات التابعه لروسيا.

يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن قوات روسية ومن قوات “فاغنر” تفشل في التقدم إلى باخموت بسبب ضربات أوكرانيا.

هذا وقال البيت الأبيض إنه سيواصل السعي لإخضاع القوات الروسية للمساءلة عن جرائم القتل في أوكرانيا، جاء ذلك بالتزامن مع لقاء قائد الجيش الأوكراني فاليري زالونغي، ورئيس الأركان الأميركي مارك ميلي والذي حدد فيه الجنرال الأوكراني أنواع الأسلحة التي تحتاجها كييف.

وجاء الاجتماع على خلفية مفاوضات مكثفة بشأن تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة الغربية.

وتقترب أوكرانيا من نيل موافقة ألمانيا على حيازة دباباتها القتالية الحديثة لمواجهة القوات الروسية فيما حصلت بالفعل على تعهد بإمدادها بمزيد من صواريخ باتريوت الدفاعية في الوقت الذي يستعد فيه حلفاؤها للانتقال للمرحلة التالية من الحرب.

وتُعد دبابات ليوبارد 2 الألمانية الموجودة في نحو 20 دولة واحدة من أفضل المجنزرات في الغرب، وتزن الدبابة الواحدة أكثر من 60 طنا ومزودة بمدفع عيار 120 ملليمترا ويمكنها إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.

وتقول أوكرانيا التي تعتمد اعتمادا أساسيا على دبابات تعود إلى الحقبة السوفيتية من طراز (تي-72) إن الدبابات الجديدة ستمنح قواتها البرية قدرة أكبر على الحركة والحماية قبل هجوم روسي كبير متوقع، بالإضافة إلى مساعدتها على استعادة السيطرة على بعض أراضيها.

كانت ألمانيا أشد المعارضين الغربيين لتزويد أوكرانيا بالدبابات لكن وزيرا بالحكومة قال الثلاثاء إن هذه القضية ستكون الأولى التي يبت فيها وزير الدفاع الجديد بوريس بيستوريوس.

وسيعقد بيستوريوس لقاء الخميس مع نظيره الأميركي لويد أوستن قبيل اجتماع لهما مع العشرات من وزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

ودأبت الدول الغربية على تزويد أوكرانيا بالأسلحة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانية في 24 فبراير، بينما تتهم أوكرانيا وحلفاؤها روسيا بشن حرب غير مبررة للسيطرة على الأراضي الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء سقوط صاروخ على مبنى سكني في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا السبت إلى 45، بينهم طفل يبلغ من العمر 11 شهرا إلى جانب خمسة أطفال آخرين.

وألغت السلطات الأوكرانية البحث عن ناجين آخرين أمس الثلاثاء 17\1\2023.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الثلاثاء إن الجانبين تبادلا إطلاق النار على خط المواجهة الشرقي، حيث لم يحرز أي منهما تقدما كبيرا في الأشهر القليلة الماضية.