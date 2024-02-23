أوكرانيا تقول إنها دمرت طائرة مراقبة روسية من طراز إيه-50

أفاد قائد سلاح الجو الأوكراني، ميكولا أوليشتشوك، اليوم السبت 24 فبراير/شباط، إن الجيش دمر طائرة مراقبة روسية من طراز إيه-50، وذلك في ثاني واقعة من نوعها خلال شهر تقريبا تعلن فيها كييف إسقاط طائرة من هذا الطراز المتطور.

وقال أوليشتشوك في منشور على تيليجرام “(طائرة) إيه-50 ذات رمز النداء ‘بايان‘ حلقت لآخر مرة!”.

ونقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء عن مصادر عسكرية قولها إن الطائرة أُسقطت فوق الأراضي الروسية بين مدينتي روستوف-أون-دون وكراسنودار. وذكرت الوكالة أن العملية نفذها سلاح الجو وإدارة المخابرات.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن خدمات الطوارئ في منطقة كراسنودار الجنوبية قولها إنه عُثر على شظايا طائرة في منطقة مستنقعات وإن رجال الإطفاء أخمدوا حريقا.

ولم يشر التقرير إلى طائرة من طراز إيه-50.

كان الجيش الأوكراني قد أعلن في يناير كانون الثاني أن سلاح الجو دمر طائرة مراقبة روسية من طراز بيريف إيه-50 ومركز قيادة محمول جوا على متن طائرة إليوشين إيل-22 في بحر آزوف.