أوكرانيا تكافح لإنقاذ نباتاتها الاستوائية في حديقة كييف النباتية

في المشاتل الخصيبة بحديقة كييف النباتية الوطنية، يكافح الموظفون لإنقاذ مجموعة نباتات استوائية عمرها عقود من الزمن بعد أشهر من الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربي، ما يهدد إمداد الحديقة بالتدفئة.

وقالت ليودميلا بويون، المسؤولة عن النباتات الاستوائية وشبه الاستوائية، “لا يمكن استعادة هذه المجموعات. هذه ليست صوبة بها خيار وطماطم… سيكون فقد هذه المجموعة خسارة قومية كبيرة لأوكرانيا”.

وقالت “لا يمكن أن نقول للنباتات… ‘من فضلك اصمدي، لأن اليوم درجة الحرارة 15 (مئوية) تحت الصفر.‘ هذا مستحيل”، مشيرة إلى الأثر الضار للبرد على بعض النباتات.

وأضافت أن النباتات ستواجه أزمة حادة إن هبطت درجة الحرارة في المشتل إلى ما دون 15 مئوية تحت الصفر.

وإيجاد وسائل للحفاظ على الطقس الاستوائي في كييف في درجات حرارة تصل إلى حد التجمد مع انقطاع التيار الكهربائي هو أمر في غاية الصعوبة، ويدفئ عمال الحديقة المشاتل الآن استباقيا من خلال إحراق الحطب، على الرغم من تشكيل الدخان خطرا على النباتات.

وقال يوري ناي مسؤول تشغيل غرفة جهاز التدفئة إنهم عادة ما يولدون الحرارة من خلال إحراق الحطب في الأفران الكهربائية. ولكن تكرار انقطاع الكهرباء يفسد دورة التدفئة ويتطلب الأمر ساعات لإعادة تشغيل الأفران.

وترتبط إدارة الحديقة الآن بنظام التدفئة المركزي بكييف لكي تحظى بدعم إضافي، لكنها تخشى وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية على شبكة الكهرباء.