أوكرانيا تكثف عملياتها.. وروسيا تواصل التقدم في دونباس

يواصل الجيش الروسي استهداف مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، فيما تواصل كييف تلقي الدعم الغربي والعتاد العسكري في مواجهة الجيش الروسي.

ميدانياً، تعرضت مدينة دونيتسك منذ الصباح الباكر لعدة ضربات موجهة من الجانب الأوكراني، حسب تصريحات السلطات المحلية، ولم يخلف القصف ضحايا ولا جرحى، حيث استهدف القصف فندقا وعدة مبانٍ إدارية في المدينة. يُذكر أن القذائف من عيار 155ملم طراز إم-777 أميركية الصنع.

وفي آخر التطورات، قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن أوكرانيا كثفت عملياتها في شمال شرقي البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفادت الوزارة باستمرار القتال العنيف في منطقة خيرسون، فيما لا تزال القوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو عرضة للهجوم.

وذكر البيان أن روسيا تواصل محاولاتها للتقدم بالقرب من باخموت في دونباس رغم مواجهتها لضغوط شديدة في الجناحين الشمالي والجنوبي للمنطقة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتياط التي جرت تعبئتها في الآونة الأخيرة في منطقة كالينينغراد بدأت تدريبات قتالية في قاعدة الأسطول الروسي في بحر البلطيق.

وأضافت الوزارة، في منشور على تطبيق تليغرام: “جميع الجنود الذين تم تعبئتهم يلتزمون بمعايير الرماية بالأسلحة الصغيرة. إضافة إلى ذلك، يستعيد المواطنون المستدعون من الاحتياط مهاراتهم في تشغيل وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة”.