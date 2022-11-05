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أوكرانيا تكشف حجم الأصول الروسية المحتجزة لديها

منذ 39 دقيقة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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قالت الوكالة الأوكرانية لتعقب الأصول وإدارتها، إنها تمكنت خلال الشهرين الماضيين من مضاعفة محفظة ودائعها على حساب الأموال المضبوطة التي وصلت إلى 1.4 مليار هريفنيا (38 مليون دولار).

وذكرت الوكالة، أن أكبر مصدر للتجديد كان الأموال المتلقاة من بيع الممتلكات الروسية المحتجزة.

وأضافت الوكالة في بيانها: “مع حلول 1 سبتمبر 2022، كان حجم الودائع يبلغ 581.8 مليون هريفنيا (15.8 مليون دولار أمريكي) و 1.25 مليون دولار أمريكي و 2.5 مليون يورو، وهو ما يبلغ في مجموعه بشكل إجمالي 717.4 مليون غريفنا (19.5 مليون دولار أمريكي). وفي 1 نوفمبر بلغ حجم الودائع المذكورة أكثر من 1108.5 مليون هريفنيا (30.2 مليون دولار أمريكي) و 5.2 مليون دولار و 3 ملايين يورو”.

وشددت الوكالة على أنه سيتم تحويل هذه المبالغ، لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت: “حتى الآن، اشترت الوكالة سندات عسكرية بأكثر من 450 مليون هريفنيا (12.3 مليون دولار أمريكي). والاستعدادات جارية لاقتناء الأوراق المالية بأكثر من 410 ملايين هريفنيا (11.2 مليون دولار)”.

في وقت سابق، قال النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني يفغيني إينين، إن حوالي 7000 شركة في أوكرانيا خضعت لرقابة متزايدة من جانب الهيئات الأمنية المختصة، لتعاونها مع روسيا وبيلاروس وذلك في إطار عملية ملاحقة الأصول.

من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية في أواخر أكتوبر الماضي أن حجم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي يبلغ 17.5 مليار يورو، وهي تابعة لنحو 1350 من الأفراد والكيانات الروسية.

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